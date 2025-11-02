Wolfsburg in crisis
LIVE: This is the score for Wolfsburg v Hoffenheim
Wild game with a happy ending for Hoffenheim and coach Christian Ilzer. In Wolfsburg, TSG managed a 3:2 victory after falling behind early on. While the Ilzer squad's run of success continues and they have managed to claw their way into the upper reaches of the table, the Wolves' crisis continues to worsen.
In front of just 19,078 spectators in the Volkswagen Arena, Wouter Burger (31st, 62nd) and Grischa Prömel (50th) scored for the composed visitors, for whom Alexander Prass was substituted in the 83rd minute.
The two goals from Wolfsburg's Mohammed Amoura (14th, 56th) were ultimately not enough for the Lower Saxony side, who must therefore continue to wait for their first home win of the season. ÖFB team player Patrick Wimmer was absent from VfL due to illness.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
