19-Jähriger landete mit Pkw in einem Waldstück

Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und wurde in ein Waldstück geschleudert. Der Lenker und seine 16-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Auto befreien, ein First Responder versorgte die beiden, bis das Rote Kreuz eintraf. Beide wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz gebracht.