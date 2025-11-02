19-Jähriger landete mit Pkw in einem Waldstück

Ein Autolenker (19) ist zu Allerheiligen in Peggau von der Straße abgekommen. Er und seine 16-jährige Beifahrerin wurden verletzt.
Am Nachmittag gegen 16 Uhr war der junge Mann mit seinem Pkw auf der Brucker Straße unterwegs, als er in der sogenannten Braunireith-Kurve von der Fahrbahn abkam. Laut der Polizei dürfte die überhöhte Geschwindigkeit ein Grund gewesen sein.
Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und wurde in ein Waldstück geschleudert. Der Lenker und seine 16-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Auto befreien, ein First Responder versorgte die beiden, bis das Rote Kreuz eintraf. Beide wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz gebracht.
Ein Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehren Peggau und Friesach-Wörth waren mit 32 Einsatzkräften vor Ort.
