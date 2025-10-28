Tödliche Wartezeit ++ Russlands Drohnenjagd

Ein weiterer Fall schockt ganz Österreich: Ein 79-jähriger Salzburger starb nach einem Aorteneinriss, weil im Spital schlichtweg das Personal fehlte. Angehörige und Anwalt sind fassungslos und fordern nun radikale Änderungen im Gesundheitssystem, um solche Tragödien künftig zu verhindern. Und: In der Ukraine geraten Zivilisten gezielt ins Visier russischer Drohnen. Ein aktueller Bericht der Vereinten Nationen zeigt, dass Menschen in Grenzgebieten verfolgt werden, um sie zu vertreiben. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 28. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.