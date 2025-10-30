Teichtmeister in Anstalt ++ Trumps Atom-Ansage

Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister muss nach seinem Kokain-Konsum auf dem Oktoberfest vorerst in Haft bleiben. Richter Stefan Apostol ordnete am 28. Oktober eine Krisenintervention an, damit Teichtmeister bis zu drei Monate im forensisch-therapeutischen Zentrum der Justizanstalt Wien-Mittersteig verbleibt, während über seine weitere Unterbringung entschieden wird. Und: US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, „unverzüglich“ wieder Atomwaffentests durchführen zu wollen. Doch so schnell wird dies wohl nicht möglich sein. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am 30. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.