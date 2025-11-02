Wo Holz lebt und Ideen fließen

Die Tischlerei Grassmann ist ein Betrieb mit Geschichte: Seit drei Generationen entstehen hier Tische, Bänke und Sessel, jedes Stück ein Unikat. Zwischen Hobelspänen und Werkzeugen duftet es nach Holz und handwerklicher Präzision. Doch die Welt verändert sich, und die Tischlerei geht mit der Zeit.