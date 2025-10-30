Gruselfest bringt Tiroler Handel Millionenumsatz

Kinder haben gute Chancen auf Süßes

Recht gute Chancen, dass sie etwas Süßes abstauben, haben die Kinder. Befragt nach dem Brauch „Süßes oder Saures“ geben 45 Prozent der Erwachsenen an, dass sie für Halloween auf jeden Fall Süßigkeiten oder kleine Geschenke bereithalten. Weitere 26 Prozent sagen, dass sie das wahrscheinlich tun. Unterdessen meinen 20 Prozent, dass sie eher nichts bereithalten und neun Prozent definitiv nicht.