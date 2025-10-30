Das Caritas-Kältetelefon wird wieder aktiviert

Die Caritas Kärnten startet mit 1. November wieder ihre Winternothilfe für obdachlose Menschen. Bürger können beim bewährten Kältetelefon unter der Nummer 0463/39 60 60 täglich von 18 bis 6 Uhr Hinweise auf Menschen geben, die bei eisigen Temperaturen im Freien schlafen. Denn: „Eine kalte Winternacht kann tödlich enden, ein einziger Anruf somit Leben retten“, betont Katrin Starc, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe der Caritas Kärnten. Sie bittet zudem aber auch, bei medizinischen Notfällen ausnahmslos die Nummer der Rettung – 144 – zu wählen.