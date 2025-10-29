Vize-Polizeichef richtete Betrüger „Wadln viere“

Eigener Porsche als „Einsatzwagen“

Dass er in seinem Porsche sitzend andere Verkehrsteilnehmer aufgehalten, sich ihnen gegenüber als Polizist ausgab und 150 Euro sofort als „Organstrafverfügung“ einforderte, möchte man ihm nicht zutrauen. Im Zuge der Aktionen geriet er einmal aber an den komplett Falschen. An niemand Geringeren als den stellvertretenden steirischen Landespolizeidirektor Alexander Gaisch. Mit seinem Boliden überholte er den Spitzen-Beamten, der gerade auf dem Weg zur Landespolizeidirektion war, bremste vor ihm ab. Und verfolgte ihn anschließend bis aufs Polizei-Gelände – wo ihm der „Vize“ dann auf gut steirisch und wohlbekannt „die Wadln viererichtete“.