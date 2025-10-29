„Spur des Geldes folgen“ statt Geheimniskrämerei

Erkenntnis hat große Auswirkungen

Das war vor einem Jahr. Jetzt liegt das Erkenntnis auf dem Tisch und es ist eindeutig: Die Landesregierung ist sehr wohl auskunftspflichtig – auch bei ausgelagerten Gesellschaften. „Wir reden hier nicht über eine Kleinigkeit, sondern über ein Grundsatzurteil mit großen Folgen. Es ist ein Grundsatzentscheid, der der Bevölkerung nützt, die demokratische Kontrolle im Land Tirol stärkt und der Opposition endlich die Werkzeuge gibt, um wirksam nachzufragen und Missstände aufzudecken. Ein Riesenschritt für mehr Transparenz“, sagt Sint. „Der Richter hat auch ganz klar die Grundintention erläutert und die lautet: Der Spur des Geldes folgen. Auf demselben Weg müssen Informationen zurückfließen.“