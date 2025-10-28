Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwer verletzt

Lenker bei Absturz aus Motorkarren geschleudert

Tirol
28.10.2025 17:48
Der Schwerverletzte wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.
Der Schwerverletzte wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.(Bild: Birbaumer Christof)

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstag ein 60-Jähriger aus Osttirol in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Mann war mit einem Motorkarren abgestürzt und dabei aus der Fahrerkabine geschleudert worden. 

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach Mittag in Sillianberg. Der 60-jährige Einheimische war damit beschäftigt, Markierungsmaterial mit einem Motorkarren zu transportieren. Er fuhr über einen Hang talwärts und lenkte sein Fahrzeug über eine Geländekuppe. Dabei passierte es.

Arbeitskollegen schlugen Alarm
Der Motorkarren kam ins Rutschen, kippte und stürzte ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. „Der Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu“, heißt es bei der Polizei. Arbeitskollegen sahen den Fahrzeugabsturz und setzten die Rettungskette in Gang.

Nach dem Abtransport des schwer verletzten 60-Jährigen mit dem Rettungshubschrauber wurde der stark beschädigte Motorkarren von der Feuerwehr Sillian geborgen. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
148.452 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
131.073 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
126.642 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf