Lenker bei Absturz aus Motorkarren geschleudert

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstag ein 60-Jähriger aus Osttirol in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Mann war mit einem Motorkarren abgestürzt und dabei aus der Fahrerkabine geschleudert worden.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach Mittag in Sillianberg. Der 60-jährige Einheimische war damit beschäftigt, Markierungsmaterial mit einem Motorkarren zu transportieren. Er fuhr über einen Hang talwärts und lenkte sein Fahrzeug über eine Geländekuppe. Dabei passierte es.
Arbeitskollegen schlugen Alarm
Der Motorkarren kam ins Rutschen, kippte und stürzte ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. „Der Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu“, heißt es bei der Polizei. Arbeitskollegen sahen den Fahrzeugabsturz und setzten die Rettungskette in Gang.
Nach dem Abtransport des schwer verletzten 60-Jährigen mit dem Rettungshubschrauber wurde der stark beschädigte Motorkarren von der Feuerwehr Sillian geborgen.
