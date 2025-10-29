Vorteilswelt
Vogel war „gefesselt“

Angelschnur wurde einem Reiher zum Verhängnis

Niederösterreich
29.10.2025 09:15
Ein Reiher (Symbolbild) verhedderte sich in Schwechat in einer Angelleine.
Ein Reiher (Symbolbild) verhedderte sich in Schwechat in einer Angelleine.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Ein verunglückter Reiher wurde in Schwechat von Feuerwehrleuten sogar künstlich beatmet. Doch die Bemühungen der Helfer waren vergeblich.  Eine Katze konnten die Florianis hingegen retten.

Ein Spaziergänger hatte in Schwechat Alarm geschlagen. Er hatte im Uferbereich das Kalten Ganges einen Reiher in Not entdeckt. Dem Vogel war eine Angelleine zum Verhängnis geworden. Der Reiher hatte sich so in der Schnur verfangen, dass er sich nicht mehr befreien konnte. „Der Mann, der uns verständigt hatte, hielt den Kopf des Vogels über Wasser, damit das entkräftete Tier nicht ertrinkt“, schildert ein Feuerwehrmann die Situation am Bachufer.

Der geschwächte Reiher wurde mittels Tierrettungsmaske mit Sauerstoff versorgt.
Der geschwächte Reiher wurde mittels Tierrettungsmaske mit Sauerstoff versorgt.(Bild: FF Schwechat)
Vorsichtig befreiten Feuerleute den Vogel aus de rAngelleine.
Vorsichtig befreiten Feuerleute den Vogel aus de rAngelleine.(Bild: FF Schwechat)

Sauerstoff für geschwächten Vogel
Florianis stiegen ins Wasser und befreiten den Reiher vorsichtig aus der Angelleine, die sich um ihn gewickelt hatte. „Weil er schon sehr geschwächt war, wurde der Vogel mit Hilfe einer Tierrettungsmaske mit Sauerstoff versorgt“, berichtet ein Helfer. Doch die Hilfe war zu spät gekommen – beim Transport ins Tierschutzhaus verstarb der Reiher.

Bei der Rettung dieser Katze waren die Feuerwehrleute erfolgreich.
Bei der Rettung dieser Katze waren die Feuerwehrleute erfolgreich.(Bild: FF Schwechat)

Eingeklemmt Katze befreit
Erfolgreich verlief indes die Rettung einer Katze in Schwechat. Die Feuerwehrleute waren zu Hilfe gerufen worden, weil eine Samtpfote zwischen einem Holzstück und dem Wurzelwerk eines Baumes eingeklemmt war. Durch behutsames Anheben des Holzstücks konnte die Katze befreit und in eine Tierklinik gebracht werden.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Niederösterreich

