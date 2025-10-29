Angelschnur wurde einem Reiher zum Verhängnis

Ein Spaziergänger hatte in Schwechat Alarm geschlagen. Er hatte im Uferbereich das Kalten Ganges einen Reiher in Not entdeckt. Dem Vogel war eine Angelleine zum Verhängnis geworden. Der Reiher hatte sich so in der Schnur verfangen, dass er sich nicht mehr befreien konnte. „Der Mann, der uns verständigt hatte, hielt den Kopf des Vogels über Wasser, damit das entkräftete Tier nicht ertrinkt“, schildert ein Feuerwehrmann die Situation am Bachufer.