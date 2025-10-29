Wer nicht nur mit kleinen Maßnahmen seine Geldbörse schonen, sondern auch der Umwelt Gutes tun möchte, sollte die Energiespartipps beachten, die Michael Knizacek, Experte für Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer Steiermark, für unsere Leserinnen und Leser zusammengestellt hat.
Möchte man beim Heizen Geld und Energie sparen, lohnen sich bereits kleine Änderungen. Die Raumheizung verbraucht je nach Gebäude die meiste Energie im Haushalt. Neben einer guten Wärmedämmung und fachgerechter Abdichtung der Fenster spielt die Raumtemperatur eine große Rolle: Bereits eine Verringerung um ein Grad Celsius kann zu einer deutlichen Energieeinsparung führen. Mit Hilfe von Raumreglern und Thermostat-Ventilen kann für jeden Raum die Temperatur eingestellt werden.
In Räumen, in denen man sich wenig aufhält, die Heizung drosseln und die Türen geschlossen halten.
Die Heizung selbst sollte regelmäßig gewartet und die einzelnen Heizkörper keinesfalls als Trockner verwendet oder mit Möbelstücken zugestellt werden. Wenn man tagsüber nicht in der Wohnung ist, sollte man die Heizung um drei Grad zurückdrehen. Auf keinen Fall völlig abdrehen, denn jedes Wiederaufheizen kostet sehr viel Energie.
Mehrmals täglich „Stoßlüften“
Zusätzlich ist auf richtiges Lüften zu achten, um für Luftaustausch zu sorgen. Dabei empfiehlt sich, die Fenster mehrmals täglich kurz und vollständig zu öffnen („Stoßlüften“). Während des Lüftvorgangs sollten die Heizungsventile geschlossen bleiben.
