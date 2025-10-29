Möchte man beim Heizen Geld und Energie sparen, lohnen sich bereits kleine Änderungen. Die Raumheizung verbraucht je nach Gebäude die meiste Energie im Haushalt. Neben einer guten Wärmedämmung und fachgerechter Abdichtung der Fenster spielt die Raumtemperatur eine große Rolle: Bereits eine Verringerung um ein Grad Celsius kann zu einer deutlichen Energieeinsparung führen. Mit Hilfe von Raumreglern und Thermostat-Ventilen kann für jeden Raum die Temperatur eingestellt werden.