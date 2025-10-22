Kündigung schon nach einem Monat?

Ja, sowohl von Dienstnehmer- als auch Dienstgeberseite, wenn ein Probemonat vertraglich vereinbart wurde oder der anzuwendende Kollektivvertrag (KV) eine automatische Probezeit bestimmt. Dazu müssen weder eine Frist noch ein Termin eingehalten noch Gründe angegeben werden. Die Auflösung der Probezeit ist grundsätzlich formlos und kann sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Zu Beweiszwecken ist eine schriftliche Erklärungsabgabe zu empfehlen, denn die Auflösungserklärung muss bis spätestens zum letzten Tag des Probemonats dem Arbeitgeber zugekommen sein.