„Irdische“ Hilfe für das Stift Lilienfeld

An der Via Sacra nach Mariazell

„Unser Stift, 1202 von Herzog Leopold VI. gegründet, steht nicht nur als Meisterwerk zwischen Romanik und Gotik, sondern auch als spiritueller Anker an der Via Sacra nach Mariazell“, betont Abt Pius Maurer. Seine Vision mit Gottes Hilf: Wenn 2030 das 800-Jahre-Jubiläum der Weihe gefeiert wird, soll Lilienfeld in neuem Glanz erstrahlen – nicht als museales Denkmal, sondern als lebendiger Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich die Hand reichen.