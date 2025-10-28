Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Etappe

„Irdische“ Hilfe für das Stift Lilienfeld

Niederösterreich
28.10.2025 11:00
„Sorgsamer Umgang mit unserem historischen Erbe ist auch eine Investition in die spirituelle ...
„Sorgsamer Umgang mit unserem historischen Erbe ist auch eine Investition in die spirituelle Zukunft“, heißt es aus der Landesregierung.(Bild: Imre Antal)

Tatkräftige Unterstützung für das Stift Lilienfeld (NÖ). Die Landregierung läutet jetzt die Restaurierung des altehrwürdigen Klosters ein.

0 Kommentare

Zwischen den kühlen Mauern der Abtei hallen seit Jahrhunderten Chorgebete, Geschichte – und lebt man Verantwortung. Nun wird das älteste Zisterzienserkloster Österreichs behutsam erneuert. Das Land Niederösterreich stellt 875.000 Euro für die erste Etappe der Restaurierung bereit – ein stilles, aber Bekenntnis zur Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses. Bis 2027 sollen Kirchenhof und Prälatenhof trockengelegt, Fassaden und Fenster saniert werden.

An der Via Sacra nach Mariazell
„Unser Stift, 1202 von Herzog Leopold VI. gegründet, steht nicht nur als Meisterwerk zwischen Romanik und Gotik, sondern auch als spiritueller Anker an der Via Sacra nach Mariazell“, betont Abt Pius Maurer. Seine Vision mit Gottes Hilf: Wenn 2030 das 800-Jahre-Jubiläum der Weihe gefeiert wird, soll Lilienfeld in neuem Glanz erstrahlen – nicht als museales Denkmal, sondern als lebendiger Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich die Hand reichen.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
135.996 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
122.320 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
121.641 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf