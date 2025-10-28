„Irdische“ Hilfe für das Stift Lilienfeld

Tatkräftige Unterstützung für das Stift Lilienfeld (NÖ). Die Landregierung läutet jetzt die Restaurierung des altehrwürdigen Klosters ein.
Zwischen den kühlen Mauern der Abtei hallen seit Jahrhunderten Chorgebete, Geschichte – und lebt man Verantwortung. Nun wird das älteste Zisterzienserkloster Österreichs behutsam erneuert. Das Land Niederösterreich stellt 875.000 Euro für die erste Etappe der Restaurierung bereit – ein stilles, aber Bekenntnis zur Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses. Bis 2027 sollen Kirchenhof und Prälatenhof trockengelegt, Fassaden und Fenster saniert werden.
An der Via Sacra nach Mariazell
„Unser Stift, 1202 von Herzog Leopold VI. gegründet, steht nicht nur als Meisterwerk zwischen Romanik und Gotik, sondern auch als spiritueller Anker an der Via Sacra nach Mariazell“, betont Abt Pius Maurer. Seine Vision mit Gottes Hilf: Wenn 2030 das 800-Jahre-Jubiläum der Weihe gefeiert wird, soll Lilienfeld in neuem Glanz erstrahlen – nicht als museales Denkmal, sondern als lebendiger Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich die Hand reichen.
