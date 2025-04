Innsbrucker Stadtchef kündigt für 2026 Sparkurs an

Öffentliche Hand als Wirtschaftsmotor muss weiterlaufen

„Das ist eine beachtliche Steigerung von plus 13 Millionen Euro gegenüber 2023“, erklärt Innsbrucks Finanzreferent Anzengruber seinen Ansatz, dass in konjunkturell schwachen Zeiten die öffentliche Hand als Wirtschaftsmotor verlässlich weiterlaufen müsse. Investiert wurde etwa in Tief- und Straßenbau, IT, Grünanlagen, Berufsfeuerwehr, Investitionszuschüsse an Beteiligungen, Kindergärten, Volksschulen und Tagesheime, Sportanlagen oder die neue Altstadtpflasterung. Für Investitionen waren ursprünglich rund 44 Millionen Euro an Darlehensaufnahmen eingeplant. „Durch den sehr sparsamen Umgang mit Finanzmitteln wurden aber nur 20 Millionen Euro im Sommer 2024 – also weniger als die Hälfte – an Finanzierung abgerufen“, erläuterte BM Anzengruber.