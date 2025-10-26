Polizei zog Schrottwagen aus dem Verkehr

Einen desolaten Kleintransporter zog am Samstag eine Polizeistreife in Studenzen aus dem Verkehr: Motor, Getriebe, Lenkung und sogar der Auspuff waren stark mit Öl verschmiert – es bestand Brandgefahr! Ausgerissene Gewinde, stark getrübte Scheinwerfer und großflächige verrostete Stellen vervollständigen die horrende Mängelliste.