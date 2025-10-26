Volksfeste beim Landhaus und am Flughafen-Rollfeld

Landhausplatz mutierte zum Besuchermagneten

„Gemma Politiker schauen“ hieß es hingegen beim Tag der offenen Tür im Innsbrucker Landhaus, der in diesem Jahr ganz im Zeichen der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino stand. Wie gewohnt, standen dort die Türen der Regierungsbüros offen. Während am Landhausplatz beispielsweise zahlreiche Blaulichtorganisationen ihr Repertoire vorstellten, fand man im Festsaal zahlreiche Beratungs- und Informationsmöglichkeiten rund um die ID-Austria vor. Zum ersten Mal konnten sich die rund 20.000 Besucher bei der Fotobox der mobilen BH kostenlos digitale Passfotos für verschiedene Ausweise anfertigen lassen.