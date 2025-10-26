Volksfeste beim Landhaus und am Flughafen-Rollfeld

Der Flughafen und das Landhaus in Innsbruck wurden am Nationalfeiertag wieder von Besuchern gestürmt. Tausende Interessierte tauchten in die Welt der Fliegerei ein, rund 20.000 konnten sich für den Tag der offenen Tür und einen Besuch bei unseren Politikern begeistern.
Vor dem Innsbrucker Flughafen und auch drinnen war es Sonntagmittag rammelvoll. Doch nur die wenigsten waren gekommen, um auch abzuheben. Trotz ein paar dunkler Regenwolken am Himmel wollten sich – fast schon traditionell am Nationalfeiertag – Tausende Interessierte nach einem Jahr Pause beim Flughafenfest amüsieren.
Pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum des Flughafens bot dieser wieder einen spannenden Einblick in die Fliegerei samt buntem Rahmenprogramm. Speziell die Kleinen kamen dabei voll auf ihre Kosten. „Ich mag Hubschrauber“, strahlte der zweieinhalb Jahre alte Ben aus dem Cockpit eines Mini-Heli des Öamtc. Und auch Daniel und Gabriel (beide 9) waren unter anderem von der Flying Bulls und den Hubschraubern des Österreichischen Bundesheeres begeistert. „Hier gibt es coole Attraktionen und gutes Essen“, lachten die beiden.
Landhausplatz mutierte zum Besuchermagneten
„Gemma Politiker schauen“ hieß es hingegen beim Tag der offenen Tür im Innsbrucker Landhaus, der in diesem Jahr ganz im Zeichen der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino stand. Wie gewohnt, standen dort die Türen der Regierungsbüros offen. Während am Landhausplatz beispielsweise zahlreiche Blaulichtorganisationen ihr Repertoire vorstellten, fand man im Festsaal zahlreiche Beratungs- und Informationsmöglichkeiten rund um die ID-Austria vor. Zum ersten Mal konnten sich die rund 20.000 Besucher bei der Fotobox der mobilen BH kostenlos digitale Passfotos für verschiedene Ausweise anfertigen lassen.
Bevor am Abend Pop-Star Lemo mit seinen Hits die Besucher zum Tanzen und Mitsingen brachte, stand bei der Leistungsschau der Cobra vielen der Mund offen. Mitglieder der Spezialeinheit seilten sich und einen Hund vom Dach des Landhauses ab. „Richtig cool“, meinte die kleine Pia, die die Einlagen auch 2026 gerne sehen möchte.
