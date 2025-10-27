„Es war verzückend und irritierend zugleich“

Verzweifelte Ausbrüche

Gemeinsam mit einem kleinen Orchester bestehend aus sechs Musikerinnen und Musikern betrat sie die Bühne. Sie selbst nahm am Klavier Platz, mit dem Rücken zum Publikum, fast schon ein wenig schüchtern wirkend. Auch wenn es keine Pause gab, kann das Konzert in zwei Teile unterteilt werden. In der ersten Hälfte gab sie zutiefst emotionale, berührende und düstere Songs preis. Ihre außergewöhnliche Stimme samt verzweifelten Ausbrüchen und ihre Fertigkeiten am Klavier wurden vom Orchester bestens begleitet und untermalt.