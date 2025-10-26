Vorteilswelt
Heli im Einsatz

Nach Sturz mit Snowboard kurz Bewusstsein verloren

Tirol
26.10.2025 16:00
(Bild: Manuel Schwaiger)

Fataler Unfall am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal am Samstag! Beim Snowboarden im freien Gelände kam ein Deutscher (17) zu Sturz. Der Jugendliche verlor vorübergehend das Bewusstsein. Ein Heli musste ausrücken.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.15 Uhr. Zusammen mit drei Freunden fuhr der 17-Jährige mit dem Snowboard im freien Skiraum neben der blauen Piste Nummer 12. „Aufgrund der Bodenbeschaffenheit kam der Jugendliche zu Sturz und war kurz bewusstlos“, heißt es von der Polizei.

Ins Krankenhaus geflogen
Der 17-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule. Von der Besatzung des Notarzthubschraubers „Alpin 5“ wurde der Teenager erstversorgt. Im Anschluss wurde er in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen.

