Nach Sturz mit Snowboard kurz Bewusstsein verloren

Zu dem Unfall kam es gegen 11.15 Uhr. Zusammen mit drei Freunden fuhr der 17-Jährige mit dem Snowboard im freien Skiraum neben der blauen Piste Nummer 12. „Aufgrund der Bodenbeschaffenheit kam der Jugendliche zu Sturz und war kurz bewusstlos“, heißt es von der Polizei.