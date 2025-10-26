Wo Start-ups die Kraft für Höhenflüge bekommen

20 Jahre voller Ideen und Mut. Accent, der „Inkubator“ des Landes Niederösterreich, führt Start-ups, die innovative Technologien entwickeln, in eine erfolgreiche unternehmerische Zukunft. Am Flughafen Schwechat wurde jetzt Jubiläum gefeiert.
„Unsere Ökopioniere haben aus Ideen marktreife Innovationen gemacht“, gratulieren Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Flughafen-Boss Dr. Günther Ofner bei der Jubiläumsfeier am Airport in Schwechat. Seit 20 Jahren werden von Accent, dem „Inkubator“ des Landes, Start-ups gefördert. Mehr als 300 Unternehmen wurden so erfolgreich gegründet und mehr als 2000 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen.
Internationale Beachtung
Namen wie Enpulsion, Gate Space, Ensemo oder Lignovation stehen heute für internationale Beachtung und Hightech-Kompetenz aus NÖ. „Das zeigt , was unser Land stark macht – nämlich Mut, Zusammenhalt und Exzellenz. Hier werden innovative Menschen unterstützt, damit aus ihren Ideen wirtschaftliche Erfolge werden. Start-ups von heute sind Leitbetriebe von morgen“, betonte Mikl-Leitner.
Höhenflüge gestartet
Ein Paradebeispiel für diese Erfolgsgeschichte mit der Mobilisierung von insgesamt 120 Millionen an Fördermitteln und Eigenkapital ist „Saphenus Medical Technology“. Das Unternehmen aus Baden entwickelt weltweit erste gefühlsfähige Beinprothesen, die mehr Stabilität beim Gehen bieten und Phantomschmerzen reduzieren.
Über die Grenzen hinaus
„20 Jahre Accent – was für eine Reise!“, schwärmt denn auch Michael Moll. Geschäftsführer des Inkubators: „Mit unseren Start-ups, Partnern und Förderern haben wir in Niederösterreich eine Innovationslandschaft geschaffen, die weit in die Welt hinauswirkt.“
