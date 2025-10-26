Wo Start-ups die Kraft für Höhenflüge bekommen

Internationale Beachtung

Namen wie Enpulsion, Gate Space, Ensemo oder Lignovation stehen heute für internationale Beachtung und Hightech-Kompetenz aus NÖ. „Das zeigt , was unser Land stark macht – nämlich Mut, Zusammenhalt und Exzellenz. Hier werden innovative Menschen unterstützt, damit aus ihren Ideen wirtschaftliche Erfolge werden. Start-ups von heute sind Leitbetriebe von morgen“, betonte Mikl-Leitner.