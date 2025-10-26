Dieser Teigprofi hat einen großen Wurf fabriziert

„Meine Verwandten hatten irgendwann keinen Gusto mehr auf Pizza“

Gesagt – gebacken: Irgendwann kam jedoch der Punkt, wo seine damalige Verlobte – quasi als Testperson – „genug von Pizzen hatte“. Weil es sich nicht auszahlt, nur für sich allein Teig zu mischen, begann Purk, seine Top-Variante einzufrieren. Und da es im Dorf einen Verkaufsladen gibt, kam dem hauptberuflichen Buchhalter bald die Idee, seine Kreationen, deren Herstellung wegen der Reifung des Teiges knapp 50 Stunden ausmacht, dort anzubieten. Mittlerweile befindet sich die Monatsabsatzzahl im dreistelligen Bereich, Tendenz steigend. Purk: „Es haben schon andere Verkaufsstellen angefragt. In größeren Mengen produziert werden meine Pizzen wohl nicht so bald, da der Zubereitungsprozess für den Großhandel vermutlich zu zeit- und kostenintensiv ist . . .“