Politische Abrechnung beim Nachtragsbudget

Reaktion von Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP): „Es handelt sich um Vorsichtsabschlüsse. Wir hoffen, aufgrund positiver Entwicklungen wie des leichten Wirtschaftswachstums sowie geringer ausfallenden Gehaltsabschlüssen nicht alles abrufen zu müssen. Und somit unseren Weg in Richtung Budgetkonsolidierung entschlossen fortführen zu können.“

Der Nachtragsvoranschlag wurde schließlich von ÖVP, FPÖ und – auch – der SPÖ beschlossen.