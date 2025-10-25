Blau ist das neue Rot: Neues Feuerwehr-Dirndl

Seit über 30 Jahren schneidert, näht und kreiert die Trachtenschneiderin Elfi Maisetschläger ganz besondere Trachtenmode. In ihren Geschäften in Weitra und Krems gibt es viele trachtige Einzelstücke. Selbst Feuerwehrfrau, hat sie nun ihre ganze Liebe zur Trachenmode im neuen Dirndl für die niederösterreichischen Feuerwehrfrauen verpackt, das sie gemeinsam mit Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner entworfen hat.