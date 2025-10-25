Vorteilswelt
Feuer und Flamme

Blau ist das neue Rot: Neues Feuerwehr-Dirndl

Niederösterreich
25.10.2025 16:00
Neue NÖ-Feuerwehrtracht: Ein gemeinsames Werk von Dietmar Fahrafellner und Elfi Maisetschläger.
Neue NÖ-Feuerwehrtracht: Ein gemeinsames Werk von Dietmar Fahrafellner und Elfi Maisetschläger.(Bild: zVg/Maisetschläger)

Sicherheit im Ernstfall und Brauchtum: mit viel Liebe und hat die Feuerwehr Niederösterreich gemeinsam mit der Trachtenschneiderin Elfi Maisetschläger ein eigenes Dirndl entworfen. 

Seit über 30 Jahren schneidert, näht und kreiert die Trachtenschneiderin Elfi Maisetschläger ganz besondere Trachtenmode. In ihren Geschäften in Weitra und Krems gibt es viele trachtige Einzelstücke. Selbst Feuerwehrfrau, hat sie nun ihre ganze Liebe zur Trachenmode im neuen Dirndl für die niederösterreichischen Feuerwehrfrauen verpackt, das sie gemeinsam mit Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner entworfen hat. 

Es war mir eine Freude, dieses Dirndl zu entwickeln.

Trachtenschneiderin Elfriede Maisetschläger

„Es war mir eine große Freude, dieses Dirndl zu entwickeln, und der Feuerwehrgemeinschaft ein Stück niederösterreichische Identität zu schenken“, freut sich Maisetschläger. Das originale österreichsiche Feuerwehrdirndl erstrahlt normalerweise in roten Farbtönen. Jetzt hat es einen neuen Anstrich in dunkelblau bekommen, inklusive dem NÖ-Wappen und roter Schleife. 

Das Dirndl fördert Arbeitsplätze und ist ein starkes Zeichen für unsere Feuerwehren.

LH Johanna Mikl-Leitner

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freut sich über den modernen Anstrich der Feuerwehrtracht, sie selbst freue sich darauf, es zu tragen.  Viele Patinnen tragen die neue Tracht bereits mit Stolz, die speziell als Ergänzung zur Feuerwehr-Uniform entworfen wurde. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Anna Kindlmann
