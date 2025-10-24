Feuerteufel in Kärnten, Goldrausch und Kürbisse

Feuer-Serie in Rennweg am Katschberg: Nach drei Stallbränden steht nun auch ein Auto in Flammen! Im Kärntner Oberdorf herrscht Angst und Verunsicherung – die Bewohner trauen sich kaum noch zu schlafen. Während Kriminalisten fieberhaft nach dem Brandstifter suchen, wächst im Ort die Sorge vor dem nächsten Feuer. Und: Ist der Goldrausch schon wieder vorbei? Das Edelmetall galt lange als das sichere Investment – doch nach immer neuen Rekorden stürzt der Preis innerhalb weniger Tage überraschend ab. Außerdem: Mit ein paar einfachen Handgriffen lassen sich Last-Minute-Kürbisse schnitzen, die garantiert für schaurig-schöne Stimmung sorgen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.