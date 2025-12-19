Mercosur-Abkommen und 90 Milliarden für Ukraine

Proteste, blockierte Straßen und politischer Widerstand: In Brüssel gingen Landwirte gegen das EU-Mercosur-Abkommen auf die Straße. UND: 90 Milliarden Euro stellt die EU der Ukraine in den kommenden zwei Jahren zur Verfügung. Für Österreich entstehen keine unmittelbaren Mehrkosten, begrüßt Kanzler Stocker den Beschluss. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.