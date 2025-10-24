Graz prüft Umbenennung des Hermann-Gmeiner-Wegs

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeistern Judith Schwentner (Grüne), in deren Resort die Zuständigkeit für Straßenbenennungen liegt, wollen das Thema nach eigenen Angaben offen und sorgfältig angehen. „Eine Umbenennung würde Menschen ganz konkret betreffen – vom Meldezettel bis zu den persönlichen Dokumenten. Daher braucht es eine gründliche Aufklärung. Sollte es zu einer Umbenennung kommen, werden wir den Prozess sorgfältig begleiten und eng mit den Anwohner:innen und der Koalition abstimmen“, betont der grüne Gemeinderat Tristan Ammerer.