Mädchen (17) Opfer einer Gruppenvergewaltigung

Wegen der Tat in Heinsberg (Bundesland Nordrhein-Westfalen) am vergangenen Sonntag habe es vor einigen Tagen einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem auch vorsorglich ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war, teilte die Aachener Staatsanwaltschaft nun mit.

Rolle des Ex-Freundes unklar

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, soll der Ex-Freund die Jugendliche zu einem Treffen überredet haben. Als er sie abholte, stiegen plötzlich drei weitere Männer in das Auto des Ex-Freundes. In der Wohnung eines Tatverdächtigen sollen dann diese drei Männer und zwei weitere Täter das Mädchen vergewaltigt haben. Der Ex-Freund soll aber nicht an der Tat beteiligt gewesen sein.