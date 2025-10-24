Mystische Geschichten über mächtige Bollwerke

Einerseits durch gezieltes Auftreten auf Messen, etwa auf der Bildungsmesse Wien im November: Dort wirbt man im Schulbereich für Exkursionen und mehr. Andererseits „haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, Plätze, die privat und daher nicht zugänglich sind, in Absprache mit deren Besitzern als Attraktionen anzubieten“, so Obfrau Helga Thenmayer zur „Krone“. Denn: „Viele historische Gebäude sind normalerweise nicht zu besichtigen, aber äußerst interessant.“ Schützenhilfe kommt von Tourismusvereinigungen: Am Treffen in Waidhofen an der Thaya waren etwa das Wein- und Waldviertel sowie die Donau NÖ dabei.