Flucht misslang

Alklenker ohne Schein: Verfolgungsjagd mit Polizei

Tirol
23.10.2025 17:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Eva Manhart)

In Söll hat sich die Polizei am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit einem 54-jährigen Einheimischen geliefert. Der Mann war betrunken und ohne Führerschein viel zu schnell mit dem Auto unterwegs gewesen und wollte sich offensichtlich nicht seiner Verantwortung stellen.

Gegen 19.30 Uhr fiel der 54-Jährige den Beamten auf, weil er mit dem Auto viel zu schnell auf einer Gemeindestraße unterwegs war. Blaulicht und Lichthupe der Polizisten ignorierte der Lenker, woraufhin die Streife die Verfolgung aufnahm.

Flucht zu Fuß scheiterte
Der Einheimische lenkte das Auto schließlich in ein Feld und versuchte, zu Fuß weiter zu flüchten. Doch die Polizisten konnten ihn einholen und vorläufig festnehmen. „Der Lenker, der offensichtlich alkoholisiert war, verweigerte die Durchführung eines Alkomatttests und gab an, keinen Führerschein zu besitzen“, berichtet die Exekutive. 

Der 54-Jährigen wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
