Alklenker ohne Schein: Verfolgungsjagd mit Polizei

Flucht zu Fuß scheiterte

Der Einheimische lenkte das Auto schließlich in ein Feld und versuchte, zu Fuß weiter zu flüchten. Doch die Polizisten konnten ihn einholen und vorläufig festnehmen. „Der Lenker, der offensichtlich alkoholisiert war, verweigerte die Durchführung eines Alkomatttests und gab an, keinen Führerschein zu besitzen“, berichtet die Exekutive.