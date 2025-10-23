Endspurt: Klicken Sie heute für „ihre“ Gemeinde

Zwanzig Gemeinden aus allen Landesvierteln stehen heute noch zur Wahl: Sie haben sich besonders stark für Vereine eingesetzt, den Weg für die Freiwilligenarbeit geebnet und ausgebaut. Drei von ihnen werden Anfang November dann mit der begehrten „Herzensmensch“-Trophäe, die von der „Krone“ in Zusammenarbeit mit dem Freiwilligencenter Niederösterreich vergeben wird, ausgezeichnet. Es geht um den Titel „vereinsfreundlichste Gemeinde“. Derzeit läuft das Internet-Voting, und zwar noch bis heute, Donnerstag, um 23.59 Uhr.