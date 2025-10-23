Endspurt: Klicken Sie heute für „ihre“ Gemeinde

Spannung bis zum Schluss! Welcher Ort gewinnt das Gemeindefest für 2026? Bald ist es klar, denn heute endet das große Herzensmensch-Voting. 20 Gemeinden sind im Rennen ...
Zwanzig Gemeinden aus allen Landesvierteln stehen heute noch zur Wahl: Sie haben sich besonders stark für Vereine eingesetzt, den Weg für die Freiwilligenarbeit geebnet und ausgebaut. Drei von ihnen werden Anfang November dann mit der begehrten „Herzensmensch“-Trophäe, die von der „Krone“ in Zusammenarbeit mit dem Freiwilligencenter Niederösterreich vergeben wird, ausgezeichnet. Es geht um den Titel „vereinsfreundlichste Gemeinde“. Derzeit läuft das Internet-Voting, und zwar noch bis heute, Donnerstag, um 23.59 Uhr.
Ein Sommerfest gewinnen
Jetzt heißt es also „rasch klicken für die Gemeinde!“ Denn die „Krone“ finanziert für die Siegergemeinde ein Sommerfest mit Musik, Technik, Bühne und mehr im Wert von 20.000 Euro. Für den zweiten Platz gibt es Sachpreise in Höhe von 6000 Euro, für den dritten Platz 4000 Euro. Und keine Sorge: Durch ein ausgeklügeltes Punktesystem hat das kleinste Dorf dieselben Chancen wie eine einwohnerreiche Stadt. Also stimmen Sie schnell ab!
Die Sieger werden im Rahmen der „Herzensmensch“-Gala am 7. November im Regierungsviertel bekannt gegeben. Auch die Gewinner der beiden anderen Kategorien – Einzelpersonen und Vereine – feiern an diesem Abend natürlich mit.
Details und die vollständige Liste der 20 Städte und Gemeinden im Internet unter: www.krone.at/herzensmenschnoe
