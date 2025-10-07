Jetzt kann eine Gemeinde ganz groß gewinnen!

Jetzt sind die Gemeinden im Fokus! Sozialgreißler, Tierschützer, Seniorenrunde, Lernhilfe oder karitative Vereinigung: Unzählige Vereine sorgen in den 573 Gemeinden Niederösterreich für ein buntes Miteinander – mit viel Hilfe und beherzter Unterstützung vor Ort!
Die Gemeinden sind die Keimzelle eines guten Vereinslebens. Deshalb zeichnen die „Niederösterreich-Krone“ und das Freiwilligencenter Niederösterreich heuer wieder drei Gemeinden mit dem Herzensmensch-Award aus. Im Rahmen der Aktion haben viele Gemeinden einen umfangreichen Fragebogen ausgefüllt.
20 Städte und Gemeinden
Eine Jury hat nun 20 Städte und Gemeinden auf die sogenannte Short-List gesetzt. Und nun sind Leser, Gemeindebürger und Fans am Wort: Sie können ab sofort für die „vereinsfreundlichste Gemeinde“ im Internet voten. Das Voting läuft bis 23. Oktober 23.59 Uhr.
Sommerfest gewinnen
Die „Krone“ finanziert für die Siegergemeinde bei einem Sommerfest Musiker, Technik, Bühne und mehr im Wert von 20.000 Euro. Für den zweiten Platz gibt es Sachpreise in Höhe von 6000 Euro, für den dritten Platz 4000 Euro. Und keine Sorge: Durch ein ausgeklügeltes Punktesystem hat das kleinste Dorf dieselben Chancen wie eine einwohnerreiche Stadt. Also stimmen Sie schnell ab!
