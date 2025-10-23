Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AMS-Vorzeigeprojekt

Hier sind Langzeitarbeitslose mit Freude am Werken

Niederösterreich
23.10.2025 11:00
AMS NÖ-Chefin Sandra Kern im Gespräch mit den Mitarbeitern des Gänserndofer „re.cycle“, wo alten ...
AMS NÖ-Chefin Sandra Kern im Gespräch mit den Mitarbeitern des Gänserndofer „re.cycle“, wo alten oder defekten Gegenständen neues Leben eingehaucht wird.(Bild: photonews.at/Georges Schneider)

Das Arbeitsmarktservice steht bei Langzeitarbeitslosen vor besonderen Herausforderungen: Gesundheitliche Probleme, Zurückgezogenheit oder ein Migrationshintergrund verstärken diese Faktoren noch. Mit einer normalen „Anstellung“ samt „Gehalt“ wurde in Gänserndorf, dem Bezirk mit dem größten Anteil an Arbeitslosen über 50, nun ein besonderes Projekt zur Wiedereingliederung gestartet.

0 Kommentare

Im „sozialen Schlagschatten der Metropole“, wie es AMS-Bezirksleiter Georg Grund-Groiss ausdrückt, „sind soziale Auswirkungen besonders auf dem Arbeitsmarkt stark zu spüren. 63 Prozent pendeln zum Job in die Großstadt.“ Da Gänserndorf in den Statistiken der Langzeitarbeitslosen mit 17 Prozent im Land (Durchschnitt zwölf Prozent) führt, sind Projekte wie „WUK re.cycle“ und „bio.pflanzen“, ein „Segen für die ganze Region und gleichzeitig ein Ort, der die Kreislaufwirtschaft fördert“, so Sandra Kern, Landeschefin des AMS. Dreieinhalb Millionen Euro hat man investiert, wobei freilich der Umweltverband Gefallen findet, wie Grund-Groiss betont.

Petimat Alimhanova konnte auf dem Arbeitsmarkt nie richtig Fuß fassen. In ihrer russischen ...
Petimat Alimhanova konnte auf dem Arbeitsmarkt nie richtig Fuß fassen. In ihrer russischen Heimat war sie Verkäuferin, nun hat die Mutter von sechs Kindern eine Aufgabe, die ihr Auftrieb gibt. „Nur eines von vielen Beispielen“, so AMS-Chefin Kern.(Bild: photonews.at/Georges Schneider)

Kreislaufwirtschaft, Natur-Job: Mehrere Fliegen mit einer Klappe
Denn man baut gerade ein „Re-use“-Netzwerk auf, wo die insgesamt 55 Arbeitsplätze in Gänserndorf viel beitragen. Repariert werden dort hauptsächlich Fahrräder, aber auch andere Gegenstände – je nach Möglichkeit: „Denn es kann jeder auch seine zusätzlichen Talente einbringen, etwa in der Elektronik. Alle haben einen Vertrag und gelten als nicht arbeitslos. Das spornt weitere Teilnehmer an, denn viele sind gesundheitlich nicht in bester Verfassung und nutzen die Chance“, so die AMS-NÖ-Chefin. „Und in der Gruppe fasst man leichter Mut, dann auch wieder in die Jobwelt einzusteigen.“ Verkauft wird in einem Lokal der Stadt samt Menüangebot, ergänzt durch eine Online-Schiene. 

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
183.562 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
181.832 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
163.358 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf