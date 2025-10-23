Hier sind Langzeitarbeitslose mit Freude am Werken

Kreislaufwirtschaft, Natur-Job: Mehrere Fliegen mit einer Klappe

Denn man baut gerade ein „Re-use“-Netzwerk auf, wo die insgesamt 55 Arbeitsplätze in Gänserndorf viel beitragen. Repariert werden dort hauptsächlich Fahrräder, aber auch andere Gegenstände – je nach Möglichkeit: „Denn es kann jeder auch seine zusätzlichen Talente einbringen, etwa in der Elektronik. Alle haben einen Vertrag und gelten als nicht arbeitslos. Das spornt weitere Teilnehmer an, denn viele sind gesundheitlich nicht in bester Verfassung und nutzen die Chance“, so die AMS-NÖ-Chefin. „Und in der Gruppe fasst man leichter Mut, dann auch wieder in die Jobwelt einzusteigen.“ Verkauft wird in einem Lokal der Stadt samt Menüangebot, ergänzt durch eine Online-Schiene.