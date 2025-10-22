Vorteilswelt
Mühle mit Geschichte

Wo das Korn noch eine echte Seele hat

Niederösterreich
22.10.2025 09:15
Das feine Korn fürs Brot kommt aus der Hoffmann-Mühle. (Symbolbild)
Das feine Korn fürs Brot kommt aus der Hoffmann-Mühle. (Symbolbild)(Bild: Jöchl Martin)

In der uralten Hoffmann-Mühle in Dürnkrut im Bezirk Gänserndorf wird „Geschichte“ vermahlen. Die erste Mühle stand hier schon 1743. Ein Lokalaugenschein.

Wenn sich morgens die Nebel über dem Marchfeld drehen, hört man es noch – das leise Rattern der Walzen, das rhythmische Atmen alter Mauern. Hier, mitten im Bezirk Gänserndorf, steht die Hoffmann Mühle – seit Jahrhunderten ein Herzstück von Dürnkrut. Und mittendrin: Georg Fally, Müllermeister, Bewahrer, Geschichtenerzähler in Mehl und weißem Staub. „Die erste Mühle stand hier schon 1743“, sagt er, während der Duft von frisch gereinigtem Roggen den Raum füllt.

Bäckerlegende Ströck mit Müllermeister Fally (Bild re.).
Bäckerlegende Ströck mit Müllermeister Fally (Bild re.).(Bild: Mark Perry)
„Körner“- Manager Ofenschüssl
„Körner“- Manager Ofenschüssl(Bild: Mark Perry)
(Bild: Mark Perry)

„Seit 1921 heißt sie Hoffmann Mühle – und in unserer Familie ist sie geblieben.“ Sein Uropa Leopold Hoffmann übergab sie der Oma, die einen Fally heiratete. Heute führt Georg, Jahrgang 1985, den Betrieb in vierter Generation. 2009 hat er in Wels den Müller- und Bäckermeister gemacht – seither mahlt er nicht nur Korn, sondern hält eine Tradition am Laufen. Im Inneren rumpeln die Walzenstühle, trennen, sieben, mahlen, bis am Ende nur feinstes Mehl bleibt. „Das ist dann das, was wir alle spüren, wenn wir Brot riechen“, versichert „Körner“-Manager Martin Ofenschüssl.

Geduld, Präzision und Respekt vor der Natur
Seit 1978 wird Bäckerei-Legende Gerhard Ströck, vor allem mit Roggenmehl und Vollkornschroten beliefert. „Die Ströcks waren immer unsere Partner – das verbindet uns über Generationen.“ Das Getreide kommt von regionalen Bauern – im Juli geerntet, dann gereinigt, gekühlt, gelagert, vermahlen. Mit Geduld, Präzision und Respekt vor der Natur. „Mehl ist kein Produkt“, sagt Fally, „es ist ein Charakter. Man müsse ihm zuhören.“ Im kleinen Labor neben der Mahlstube wird die Qualität geprüft – Enzyme, Feuchte, Backverhalten. Alles Handwerk, alles von Herzen.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Niederösterreich

