Wo das Korn noch eine echte Seele hat

„Seit 1921 heißt sie Hoffmann Mühle – und in unserer Familie ist sie geblieben.“ Sein Uropa Leopold Hoffmann übergab sie der Oma, die einen Fally heiratete. Heute führt Georg, Jahrgang 1985, den Betrieb in vierter Generation. 2009 hat er in Wels den Müller- und Bäckermeister gemacht – seither mahlt er nicht nur Korn, sondern hält eine Tradition am Laufen. Im Inneren rumpeln die Walzenstühle, trennen, sieben, mahlen, bis am Ende nur feinstes Mehl bleibt. „Das ist dann das, was wir alle spüren, wenn wir Brot riechen“, versichert „Körner“-Manager Martin Ofenschüssl.