Jetzt macht Hans Krankl auch Staatsoper unsicher!

Damit nicht genug, feiert man davor Premiere in New York. Ein dort lebender Freund veranstaltet im Big Apple ein Charity-Konzert geben. „Das wird auf der ‘Intrepid‘, einem alten Flugzeugträger, jetzt ein Museum, stattfinden. Da gehen an die 1000 Leute rein. Das ist gleich eine Generalprobe für die Oper.“ Das sei „total cool“, meinte Krankl. „Wir haben ja schon an ein paar guten Orten gespielt, in Jesolo ... Ein Auftritt in Barcelona ist auch in Arbeit.“