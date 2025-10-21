Bergrettung Obergurgl bleibt Leitung vorerst treu

Neuer Verein bleibt vorerst bestehen

Man werde weitere Gespräche mit der Landesleitung führen, der bereits gegründete Verein „Alpines Rettungsteam Obergurgl“ bleibe vorerst bestehen. Sollten die Gespräche zu keinem für die Gurgler zufriedenstellenden Ergebnis führen, werde man die Entwicklung des „Rettungsteams Obergurgl“ vorantreiben