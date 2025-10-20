Vorteilswelt
Fünf Medaillen

Die Engalm räumte auch bei der „Käsiade“ groß ab

Tirol
20.10.2025 16:00
Das erfolgreiche Team der Engalm: Obmann Hansjörg Reiter, Käserin Carina Nutz, Käser Edi ...
Das erfolgreiche Team der Engalm: Obmann Hansjörg Reiter, Käserin Carina Nutz, Käser Edi Radinger, GF Sylvia Metzler und Obmann-Stv. Martin Höger (von links nach rechts).(Bild: Engalm)

Nach den großen Erfolgen bei der Käseolympiade vor wenigen Wochen in Galtür regnete es jetzt neuerlich Medaillen für das Team der Engalm anlässlich der „Käsiade“ in Hopfgarten im Brixental.

0 Kommentare

Im Abstand von zwei Jahren richtet der Verband der Käserei- und Molkereifachleute die „Internationale Käsiade“ aus. Dabei lassen Käserei- und Molkereispezialisten aus dem In- und Ausland ihre Käse von einer international besetzten Fachjury beurteilen.

Schauplatz Hopfgarten
Zum 17. Mal war Hopfgarten im Brixental der Austragungsort der „Käsiade“. Die Veranstaltung ging von Donnerstag bis Samstag der vergangenen Woche im „Salvena Kultur- und Freizeitzentrum“ über die Bühne.

Schon in Galtür erfolgreich
Vertreten waren natürlich auch die Spezialisten der Engalm im Karwendel. Sie kamen mit sehr viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Hopfgarten. Kein Wunder: Erst kürzlich hat die Engalm bei der Käseolympiade Bronze mit dem Bergkäse sowie Silber mit dem Ahornkönig und dem Graukäse gewonnen.

Zitat Icon

Wir haben Gold für unseren Ahornkönig, den Tilsiter Kräuter und den Tilsiter Schnittlauch Zwiebel erhalten.

Sylvia Metzler, Geschäftsführerin der Engalm

Internationale Jury begeistert
Und tatsächlich: Die internationale Jury der „Käsiade“, ernannt von der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz, war von den Käsesorten der Engalm begeistert.

Dreimal Gold, zweimal Silber
„Wir haben Gold für unseren Ahornkönig, den Tilsiter Kräuter und den Tilsiter Schnittlauch Zwiebel erhalten“, freut sich Sylvia Metzler, Geschäftsführerin der Engalm. Doch damit war der Medaillenregen noch nicht beendet. Metzler: „Es gab zudem Silber für den Gewürz Tilsiter und den jungen Bergkäse von 2025.“

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

