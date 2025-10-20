Die Engalm räumte auch bei der „Käsiade“ groß ab

Schon in Galtür erfolgreich

Vertreten waren natürlich auch die Spezialisten der Engalm im Karwendel. Sie kamen mit sehr viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Hopfgarten. Kein Wunder: Erst kürzlich hat die Engalm bei der Käseolympiade Bronze mit dem Bergkäse sowie Silber mit dem Ahornkönig und dem Graukäse gewonnen.