Almkäseolympiade in Galtür mit vielen Rekorden

Die begehrten Sennerharfen in Gold, Silber und Bronze wurden von einer internationalen Fachjury vergeben, die die eingereichten Rohmilchkäse bewertete. Den Tagessieg in der Kategorie Hartkäse sicherte sich die Burgeralm (Österreich) mit ihrem Bergkäse. In der Kategorie Schnittkäse überzeugte die Alp Sattel (Schweiz) mit ihrem Bündner Alpkäse und holte Gold.