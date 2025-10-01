Vorteilswelt
Schmackhaftes Event

Almkäseolympiade in Galtür mit vielen Rekorden

Tirol
01.10.2025 17:00
Das erfolgreiche Team der Engalm: Karin und Edi Radinger, Sylvia Metzler und Carina Nutz (von ...
Das erfolgreiche Team der Engalm: Karin und Edi Radinger, Sylvia Metzler und Carina Nutz (von links).

Mit 158 teilnehmenden Almen aus fünf Ländern, die 415 handgefertigte Käsesorten einreichten, und rund 3000 Besuchern verzeichnete die Internationale Almkäseolympiade 2025 in Galtür gleich mehrere Rekorde.

0 Kommentare

Damit wurde die Veranstaltung am Wochenende zur größten ihrer Geschichte – und zum unangefochtenen Treffpunkt für Senner, Käseliebhaber und Besucher aus dem ganzen Alpenraum.

Landeshauptmann prominentester Gast
Der feierliche Festeinzug bildete den stimmungsvollen Auftakt der internationalen Veranstaltung. Mit dabei waren Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und der Galtürer Bürgermeister Hermann Huber.

415 handgefertigte Käsesorten wurden zur Bewertung eingereicht.
415 handgefertigte Käsesorten wurden zur Bewertung eingereicht.

Die begehrten Sennerharfen in Gold, Silber und Bronze wurden von einer internationalen Fachjury vergeben, die die eingereichten Rohmilchkäse bewertete. Den Tagessieg in der Kategorie Hartkäse sicherte sich die Burgeralm (Österreich) mit ihrem Bergkäse. In der Kategorie Schnittkäse überzeugte die Alp Sattel (Schweiz) mit ihrem Bündner Alpkäse und holte Gold. 

Zitat Icon

Graukäse haben wir in diesem Jahr erstmals selbst produziert und eingereicht. Carina Nutz hat auch mit dem Graukäse die Medaille gemacht.

Sylvia Metzler, Geschäftsführerin der Engalm

Zweimal Silber, einmal Bronze
Ganz groß „abgesahnt“ hat das Team der Tiroler Engalm. Es gab Silber für den Ahornkönig in der Kategorie Schnittkäse über 45% FiT und Silber für den Graukäse sowie Bronze für den Bergkäse 2025.

„Mit unserem Käser Edi Radinger hat heuer erstmals die Käserin Carina Nutz zusammengearbeitet“, freut sich Sylvia Metzler, Geschäftsführerin der Engalm. „Graukäse haben wir in diesem Jahr erstmals selbst produziert und eingereicht. Carina Nutz hat auch mit dem Graukäse die Medaille gemacht.“

Die Stimmung auf der schon traditionellen Veranstaltung in Galtür war wieder hervorragend.
Die Stimmung auf der schon traditionellen Veranstaltung in Galtür war wieder hervorragend.

Dreikäsehoch-Preis
Ein Highlight bei der Olympiade war die Entscheidung der Kinderjury. Mit ihrem Geschmackssinn kürten die jungen Verkoster die Alp Astras Tamangur (Italien) zum Gewinner des Dreikäsehoch-Preises. Der eingereichte Schnittkäse überzeugte die Jurymitglieder als „bester Kinderkäse im Alpenraum 2025“.

Tolle Stimmung
„Die Stimmung war ausgelassen, die Party ein echtes Highlight und wir blicken voller Vorfreude auf das Jahr 2026, wenn die 32. Almkäseolympiade über die Bühne gehen wird“, sagte abschließend Martin Wagner, Obmann der Landjugend Galtür.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

