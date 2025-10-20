Eine herrliche Pilgerreise auf stillen Pfaden

Seelsorger aus Hollabrunn

„Ich habe Josef Grünwidl, der seine Wurzeln im Bezirk Hollabrunn hat, ebendort als engagierten Seelsorger und guten Hirten kennengelernt“, sagt sie. „Er ist ein Diener Gottes, der mit Wort und Tat für christliche Werte steht – jemand, der den Glauben lebt.“ Zuvor hatte Mikl-Leitner den renovierten Bahnhof Mariazell besucht.

Neue Kraft schöpfen

Pilgern ist für die Landeschefin mehr als wandern. Es sei Bewegung nach innen: „Pilgern verbindet Spiritualität, Bewegung und Natur auf einzigartige Weise. Es ist eine Einladung, zur Ruhe zu kommen, abzuschalten, neue Kraft zu schöpfen.“ Vielleicht liegt genau darin der Zauber dieser Reise. Die Himmelstreppe, die sich ihren Weg bahnt, die Via Sacra, die sich über 120 Kilometer zieht. Und dazwischen die Menschen, die gehen – für sich, für andere, für das, was ihnen wichtig ist.