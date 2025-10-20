Drogen-Drama: Junge Frau (23) lag tot im Bett

Alle Alarmglocken hatten bei Polizisten geschrillt, als sie vom Tod einer jungen Serbin Meldungen erhielten, die in Wien als U-Boot lebte und von einem etwas älteren Niederösterreicher in dessen Wohnung eingeladen worden war. Der Mann hatte die 23-Jährige auf der Straße in der Bundeshauptstadt aufgelesen und aus Mitleid mitgenommen. Denn die jetzt Verstorbene hatte ihrem neuen Bekannten anvertraut, dass sie Angst habe, „nach Hause zu gehen“.