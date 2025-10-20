Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei ermittelte

Drogen-Drama: Junge Frau (23) lag tot im Bett

Niederösterreich
20.10.2025 09:15
Die Polizei ermittelte nach dem Tod der 23-Jährigen „in alle Richtungen“.
Die Polizei ermittelte nach dem Tod der 23-Jährigen „in alle Richtungen“.(Bild: P. Huber)

Tragisches Schicksal einer 23-jährigen Frau, die im niederösterreichischen Bezirk Tulln starb. Ihr Tod sorgte für einen Polizeieinsatz.

0 Kommentare

Alle Alarmglocken hatten bei Polizisten geschrillt, als sie vom Tod einer jungen Serbin Meldungen erhielten, die in Wien als U-Boot lebte und von einem etwas älteren Niederösterreicher in dessen Wohnung eingeladen worden war. Der Mann hatte die 23-Jährige auf der Straße in der Bundeshauptstadt aufgelesen und aus Mitleid mitgenommen. Denn die jetzt Verstorbene hatte ihrem neuen Bekannten anvertraut, dass sie Angst habe, „nach Hause zu gehen“.

Keine Anzeige erstattet
Am Morgen lag die Frau tot im Bett. Zunächst hatten Kriminalisten in alle Richtungen ermittelt – von Mordalarm bis hin zu unterlassener Hilfeleistung. Aufschluss über das Lebensschicksal gab schließlich eine Obduktion. Die Süchtige – sie hatte schon in Wien eine Wodkaflasche eingesteckt – war an den Folgen eines Mixes aus Drogen und Alkohol verstorben. Gegen ihren schuldlosen Freund wurde keine Anzeige erstattet. Das Ende eines tragischen Lebens.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
96.576 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
90.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
82.640 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf