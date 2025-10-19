Gemeinderatswahlen: Liste Fritz will mitmischen

Bei ihrem Parteitag in Innsbruck steckte sich die Liste Fritz am Samstag ehrgeizige Ziele. So will man bei den nächsten Landtagswahlen mindestens 15 Prozent holen und erstmals auch bei den Gemeinderatswahlen mitmischen.
Ihren Parteitag – genannt Bürgertag – hielt die Liste Fritz am Samstag in der Landeshauptstadt ab. Dabei formulierte die Landtagspartei ein ehrgeiziges Ziel: Bei der Landtagswahl 2027 will sie ein Ergebnis von mehr als 15 Prozent einfahren. Bei der letzten Wahl 2022 steigerte sich die Liste um 4,4 Prozentpunkte auf 9,9 Prozent, aktuell hält sie drei Mandate.
Auch für die Gemeinderatswahlen 2028 setzte Klubobmann Markus Sint ein klares Ziel: „Erstmals wird die Liste Fritz auch bei diesen antreten!“
„Politischer Aufbruch“
Die Partei sehe sich als Gegengewicht zur ÖVP und beschwor einen politischen Aufbruch: „Es braucht Ehrlichkeit, Mut zur Veränderung und Politiker, die zuhören!“
