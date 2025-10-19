Gemeinderatswahlen: Liste Fritz will mitmischen

Ihren Parteitag – genannt Bürgertag – hielt die Liste Fritz am Samstag in der Landeshauptstadt ab. Dabei formulierte die Landtagspartei ein ehrgeiziges Ziel: Bei der Landtagswahl 2027 will sie ein Ergebnis von mehr als 15 Prozent einfahren. Bei der letzten Wahl 2022 steigerte sich die Liste um 4,4 Prozentpunkte auf 9,9 Prozent, aktuell hält sie drei Mandate.