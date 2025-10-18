Ein „Natur-Buffet“ für Mensch und Bienen

Wo sind die „Pflück mi“-Orte?

Wo genau die Bäume zu finden, wird im nächsten Jahr auf einer Online-Karte noch besser sichtbarer sein. Momentan habe man so viel Zuwachs an Gelben Bändern bekommen, das diese erst aktualisiert werden muss. Aktuell sind noch 1800 Bäume in ganz Niederösterreich gelb gekennzeichnet – aber durch einen großen Andrang zähle man mittlerweile um die 2000 Bäume. Eva Lackner aus Hochenruppersdorf hat vor wenigen Tagen 180 neue Bänder bestellt und ist auf einem guten Weg „der größte Streuobstgarten im Land zu werden“.