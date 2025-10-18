Führerschein-Neuling raste mit 170 in 80er-Zone

Auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz ist am Freitagnachmittag ein Führerschein-Neuling im Bereich Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) aus dem Verkehr gezogen worden. Der junge Lenker war mit durchschnittlich 169 Kilometer pro Stunde in einem Abschnitt ertappt worden, in dem man normalerweise nur 80 km/h schnell unterwegs sein darf.