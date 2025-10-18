Führerschein-Neuling raste mit 170 in 80er-Zone

Ein 20-Jähriger war am Freitagnachmittag auf der A2 in NÖ Richtung Graz viel zu schnell unterwegs. Den Führerschein musste er abgeben, sein Auto wurde von der Polizei beschlagnahmt.
Auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz ist am Freitagnachmittag ein Führerschein-Neuling im Bereich Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) aus dem Verkehr gezogen worden. Der junge Lenker war mit durchschnittlich 169 Kilometer pro Stunde in einem Abschnitt ertappt worden, in dem man normalerweise nur 80 km/h schnell unterwegs sein darf.
Führerschein weg
Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel nahm dem Wiener den Führerschein vorläufig ab und beschlagnahmte vorerst den Wagen, berichtete die Polizei.
