Cannabis: Führerschein nach einer Woche wieder weg

Freitagabend stoppten Polizisten in Leoben einen Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit in einer 30er-Zone. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige unter Drogen stand.
Gegen 20.30 Uhr war der 19-Jährige in einer 30 km/h-Beschränkung mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er wurde angehalten, bei der Kontrolle durch Polizisten zeigte der Lenker eine deutliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel.
Polizeihund fand Drogen
Im Auto des 19-Jährigen, in dem sich auch zwei Mitfahrer befanden, fand ein Suchtmittelspürhund wenig später Cannabis. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte die Vermutung der Polizisten – der Murtaler war durch die Drogen fahruntauglich.
Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Besonders bemerkenswert: Der junge Mann hatte seinen „Schein“ erst in der Vorwoche bekommen...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.