Straßenbahn-Posse: Grazer wehrt sich gegen Strafe

Ein Pensionist stempelte seinen Öffi-Fahrschein in Graz korrekt ab, soll nun aber Strafe zahlen, weil das Ticket beschädigt war: „Wo bleibt da der Hausverstand?“
Weil Christian Summerauer nur selten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Graz unterwegs ist, benutzt er eine 10-Zonen-Karte. Diese besteht aus zehn Streifen, von denen je Fahrt in Graz einer beim Entwerter in Bus oder Bim abgestempelt wird.
Dreistellige Strafe
In der Vorwoche geriet der pensionierte Berufsfeuerwehrmann bei einer Straßenbahnfahrt in eine Ticketkontrolle. Er hatte zuvor einen Streifen abgestempelt und war dementsprechend verwundert, als ihn die Kontrollorin darauf hinwies, dass der Fahrschein nicht gültig und eine Strafe fällig sei – wie üblich 105 Euro, wenn man sofort bezahlt, oder 135 Euro per Erlagschein.
Ich habe der Holding Graz doch keinen Schaden verursacht. Wo bleibt da der Hausverstand?
Christian Summerauer
Doch warum die Strafe, wenn der Schein doch abgestempelt war? „Der erste Streifen hat gefehlt, weil ihn ein Automat bei meiner letzten Fahrt ,gefressen’ hat“, schildert Summerauer. Er habe sich dabei nichts weiter gedacht, da die aktuelle Fahrt ja korrekt gestempelt worden sei. „Ich habe der Holding Graz doch keinen Schaden verursacht. Wo bleibt da der Hausverstand?“, schüttelt der Grazer den Kopf. „Ich werde die Strafe sicher nicht zahlen.“
Holding Graz: Kontrollteam hat korrekt gehandelt
Seitens der Holding Graz heißt es dazu, die Fahrscheinkontrolleure hätten korrekt gehandelt. Gemäß den Bestimmungen der Graz Linien verliere eine Fahrkarte ihre Gültigkeit, „wenn sie eigenmächtig verändert, beschädigt oder in ihrem Originalzustand verändert wurde“.
Dem Fahrgast stünde es frei, beim Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice (GPS) um kulante Prüfung des Sachverhalts zu ersuchen. Dort sei er bei persönlicher Vorsprache aber abgewimmelt worden, sagt Summerauer und hat ein schriftliches Begehren verfasst. Antwort noch ausständig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.