Straßenbahn-Posse: Grazer wehrt sich gegen Strafe

Doch warum die Strafe, wenn der Schein doch abgestempelt war? „Der erste Streifen hat gefehlt, weil ihn ein Automat bei meiner letzten Fahrt ,gefressen’ hat“, schildert Summerauer. Er habe sich dabei nichts weiter gedacht, da die aktuelle Fahrt ja korrekt gestempelt worden sei. „Ich habe der Holding Graz doch keinen Schaden verursacht. Wo bleibt da der Hausverstand?“, schüttelt der Grazer den Kopf. „Ich werde die Strafe sicher nicht zahlen.“