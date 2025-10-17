„Falsche Polizisten“ knöpften Pensionistin Gold ab

Eine 75-jährige Grazerin verlor am Freitag Gold im Wert von Tausenden Euro an „falsche Polizisten“. Damit wollte sie ihre Nichte vor einer Haftstrafe nach einem vermeintlichen tödlichen Unfall bewahren.
Ein hinterlistiger Anruf erreichte am Freitag eine 75-jährige Frau aus Graz: Die Anrufer gaben sich am Telefon als Polizist und Staatsanwalt aus und erklärten ihr am Telefon, ihre Nichte habe bei einem Verkehrsunfall einen Radfahrer überfahren, der inzwischen im Krankenhaus verstorben sei. Nur durch die sofortige Zahlung einer hohen Kaution könne eine zwölfmonatige Haftstrafe für die Nichte abgewendet werden.
Geheimer Treffpunkt
In einem langen Telefonat folgte die Pensionistin den Anweisungen der Tatverdächtigen und fuhr mit ihrem Pkw zu einem vereinbarten Treffpunkt. Dort übergab sie einem vermeintlichen Gerichtsmitarbeiter Gold im Wert von mehreren tausend Euro. Damit machten sich die mutmaßlichen Betrüger aus dem Staub.
Um weitere Fälle des Trickbetrugs in Form von „falschen Polizisten“ zu verhindert, empfiehlt die Polizei:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.