Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tausende Euro weg

„Falsche Polizisten“ knöpften Pensionistin Gold ab

Steiermark
17.10.2025 21:01
Die Polizei warnt vor weiteren Betrügen – gerade Pensionisten sollen sich schützen (Symbolbild).
Die Polizei warnt vor weiteren Betrügen – gerade Pensionisten sollen sich schützen (Symbolbild).(Bild: Matthias Balk / dpa / picturedesk.com)

Eine 75-jährige Grazerin verlor am Freitag Gold im Wert von Tausenden Euro an „falsche Polizisten“. Damit wollte sie ihre Nichte vor einer Haftstrafe nach einem vermeintlichen tödlichen Unfall bewahren.

0 Kommentare

Ein hinterlistiger Anruf erreichte am Freitag eine 75-jährige Frau aus Graz: Die Anrufer gaben sich am Telefon als Polizist und Staatsanwalt aus und erklärten ihr am Telefon, ihre Nichte habe bei einem Verkehrsunfall einen Radfahrer überfahren, der inzwischen im Krankenhaus verstorben sei. Nur durch die sofortige Zahlung einer hohen Kaution könne eine zwölfmonatige Haftstrafe für die Nichte abgewendet werden.

Geheimer Treffpunkt
In einem langen Telefonat folgte die Pensionistin den Anweisungen der Tatverdächtigen und fuhr mit ihrem Pkw zu einem vereinbarten Treffpunkt. Dort übergab sie einem vermeintlichen Gerichtsmitarbeiter Gold im Wert von mehreren tausend Euro. Damit machten sich die mutmaßlichen Betrüger aus dem Staub.

So schützen Sie sich

Um weitere Fälle des Trickbetrugs in Form von „falschen Polizisten“ zu verhindert, empfiehlt die Polizei:

  • Fragen Sie sich: Kann die Geschichte stimmen? Sprechen Sie sofort mit Verwandten oder Freunden.
  • Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – legen Sie auf.
  • Übergeben Sie niemals Geld oder Gold an Unbekannte.
  • Fordern Sie von angeblichen Polizisten einen Dienstausweis.
  • Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst.
Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.691 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
90.243 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
88.898 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf