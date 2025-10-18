48 neue Wohnungen und Gewerbeeinheiten übergeben

Im ehemaligen Hallenbad in Nassereith (Tiroler Bezirk Imst) wurde am Freitag ein Neubeginn gefeiert. Über 40 Wohnungen und Gewerbeeinheiten wurden an die neuen Mieter übergeben. Auch die Kinderbetreuung in der Gemeinde wird dadurch erweitert.
Nach 23 Monaten ist der erste Bauabschnitt im neuen „Haus im Leben“ abgeschlossen. Die gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden übergab 48 Wohnungen und acht Gewerbeeinheiten an ihre Mieter.
Dietmar Härting, Vorstand der Frieden, erklärt die Hintergründe des Projekts: „Wir bieten Mietwohnungen, Mietwohnungen mit freiwilliger Kaufoption, eine Arzt- sowie eine Physiotherapiepraxis, Kinderbetreuung und ein Café in einem Haus an.“
Neben den Ausstattungen ist das Haus als Passivhaus mit Grundwasserwärme- und einer Brauchwasserpumpe fast energieautark. Rund 20 Millionen Euro nahm man für beide Baustufen in die Hand. Der Spatenstich für den zweiten Teil soll demnächst erfolgen.
Vor allem die Errichtung der Kinderkrippe stellt für die Gemeinde einen echten Mehrwert dar.
LH Anton Mattle
Bild: Birbaumer Christof
Kinderkrippe als „echter Mehrwert“
Das Projekt hat auch einen zweiten großen Vorteil, wie LH Anton Mattle bei der Schlüsselübergabe erklärte: „Vor allem die Errichtung der Kinderkrippe stellt für die Gemeinde einen echten Mehrwert dar.“ Eine Million Euro stellte das Land hierfür bereit. LR Eva Pawlata ergänzt: „Das ,Haus im Leben’ zeigt, wie modernes soziales Zusammenleben funktioniert.“
Das Areal soll ein Treffpunkt sein und Vorteile für das ganze Dorf haben.
