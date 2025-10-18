Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Haus im Leben“

48 neue Wohnungen und Gewerbeeinheiten übergeben

Tirol
18.10.2025 19:00
Bei der Eröffnung: LR Eva Pawlata, BM Herbert Kröll, Anton Stabentheiner (GF Haus im Leben), ...
Bei der Eröffnung: LR Eva Pawlata, BM Herbert Kröll, Anton Stabentheiner (GF Haus im Leben), Matthias Post, Thomas Strehle, Dietmar Härting, (Vorstand Baugenossenschaft Frieden) und LH Anton Mattle (v.l.)(Bild: Haus im Leben)

Im ehemaligen Hallenbad in Nassereith (Tiroler Bezirk Imst) wurde am Freitag ein Neubeginn gefeiert. Über 40 Wohnungen und Gewerbeeinheiten wurden an die neuen Mieter übergeben. Auch die Kinderbetreuung in der Gemeinde wird dadurch erweitert.

0 Kommentare

Nach 23 Monaten ist der erste Bauabschnitt im neuen „Haus im Leben“ abgeschlossen. Die gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden übergab 48 Wohnungen und acht Gewerbeeinheiten an ihre Mieter.

Dietmar Härting, Vorstand der Frieden, erklärt die Hintergründe des Projekts: „Wir bieten Mietwohnungen, Mietwohnungen mit freiwilliger Kaufoption, eine Arzt- sowie eine Physiotherapiepraxis, Kinderbetreuung und ein Café in einem Haus an.“

Neben den Ausstattungen ist das Haus als Passivhaus mit Grundwasserwärme- und einer Brauchwasserpumpe fast energieautark. Rund 20 Millionen Euro nahm man für beide Baustufen in die Hand. Der Spatenstich für den zweiten Teil soll demnächst erfolgen.

Zitat Icon

Vor allem die Errichtung der Kinderkrippe stellt für die Gemeinde einen echten Mehrwert dar.

LH Anton Mattle

Bild: Birbaumer Christof

Kinderkrippe als „echter Mehrwert“
Das Projekt hat auch einen zweiten großen Vorteil, wie LH Anton Mattle bei der Schlüsselübergabe erklärte: „Vor allem die Errichtung der Kinderkrippe stellt für die Gemeinde einen echten Mehrwert dar.“ Eine Million Euro stellte das Land hierfür bereit. LR Eva Pawlata ergänzt: „Das ,Haus im Leben’ zeigt, wie modernes soziales Zusammenleben funktioniert.“

Das Areal soll ein Treffpunkt sein und Vorteile für das ganze Dorf haben.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
98.275 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
96.542 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
85.586 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf