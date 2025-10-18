48 neue Wohnungen und Gewerbeeinheiten übergeben

Kinderkrippe als „echter Mehrwert“

Das Projekt hat auch einen zweiten großen Vorteil, wie LH Anton Mattle bei der Schlüsselübergabe erklärte: „Vor allem die Errichtung der Kinderkrippe stellt für die Gemeinde einen echten Mehrwert dar.“ Eine Million Euro stellte das Land hierfür bereit. LR Eva Pawlata ergänzt: „Das ,Haus im Leben’ zeigt, wie modernes soziales Zusammenleben funktioniert.“