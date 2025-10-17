Anonyme Apartments an weiteren Standorten geplant

8000 Buchungen pro Jahr in Tirol

Wie geht es nach dem zehnjährigen Jubiläum in Innsbruck weiter? Bis Mitte 2027 sollen vier neue Häuser entstehen, drei davon bereits mit Eröffnung 2026. „Der Standort Tirol verzeichnet aktuell rund 8000 Buchungen pro Jahr. Zusätzlich sorgt eine starke Nachfrage aus dem Unternehmenssegment für längere Aufenthalte“, freut sich Gerhard Indrist, Geschäftsführer, Investor und Gesellschafter der Black Home GmbH. Und er betont: „Wir haben in den letzten zehn Jahren bewiesen, dass Tirol für uns kein Experiment ist, sondern ein klar definierter Kernmarkt.“ Insgesamt verfügt Blackhome über 180 Apartments in Innsbruck, Graz, Salzburg und Wien.