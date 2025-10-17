Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blackhome-Jubiläum

Anonyme Apartments an weiteren Standorten geplant

Tirol
17.10.2025 16:00
In Innsbruck existieren bereits sechs Blackhome-Standorte.
In Innsbruck existieren bereits sechs Blackhome-Standorte.(Bild: Blackhome)

Kein freundlicher Empfang, keine Rezeption – und doch boomen die Blackhome-Apartments offenbar. Zum 10-Jahr-Jubiläum hat das Unternehmen noch einige Ziele, vor allem in der Gründungsstadt Innsbruck.

0 Kommentare

Anonym einchecken, keine Rezeption, kein Small Talk zur Begrüßung – was manche Gäste vielleicht als Manko empfinden würden, hat man bei der Black Home GmbH in sein Markenzeichen und in seine Stärke umgemünzt. In Innsbruck, wo das Unternehmen 2015 gegründet wurde, verfügt Blackhome an sechs Standorten über mehr als 300 Betten. Damit zählt man zu den drei größten Hotelbetrieben der Stadt.

Erhöhung von 15 auf 40 am Premieren-Standort
Am ersten Innsbrucker Standort in der Resselstraße wurde kürzlich ein drittes Blackhome-Gebäude errichtet und über die Jahre die Anzahl der Mikroapartments von 15 auf 40 erhöht. Auch eine dringend nötige Tiefgarage kam hinzu.

Zitat Icon

Wir haben in den letzten zehn Jahren bewiesen, dass Tirol für uns kein Experiment ist, sondern ein klar definierter Kernmarkt.

Gerhard Indrist, Black Home GmbH

8000 Buchungen pro Jahr in Tirol
Wie geht es nach dem zehnjährigen Jubiläum in Innsbruck weiter? Bis Mitte 2027 sollen vier neue Häuser entstehen, drei davon bereits mit Eröffnung 2026. „Der Standort Tirol verzeichnet aktuell rund 8000 Buchungen pro Jahr. Zusätzlich sorgt eine starke Nachfrage aus dem Unternehmenssegment für längere Aufenthalte“, freut sich Gerhard Indrist, Geschäftsführer, Investor und Gesellschafter der Black Home GmbH. Und er betont: „Wir haben in den letzten zehn Jahren bewiesen, dass Tirol für uns kein Experiment ist, sondern ein klar definierter Kernmarkt.“ Insgesamt verfügt Blackhome über 180 Apartments in Innsbruck, Graz, Salzburg und Wien.

Gerhard Indrist (Geschäftsführer, Investor und Gesellschafter) und sein Team mit Karl Fahrner, ...
Gerhard Indrist (Geschäftsführer, Investor und Gesellschafter) und sein Team mit Karl Fahrner, Marisol Fontana, Marco Pilsinger und Hubert Vogelsberger (von links).(Bild: Blackhome)

Von Familien bis hin zu „digitalen Nomaden“
Bei der Gästestruktur ist man breit aufgestellt – von Ferien- und Geschäftsreisenden bis zu Familien und „digitalen Nomaden“.

Lesen Sie auch:
In Nähe von Tivoli
Innsbruck bekommt erstes Blackhome in Gold
25.01.2020

Bei allem Minimalismus setzt man auch gewisse Service-Akzente: etwa ein Frühstücksangebot oder E-Ladesäulen. Den Zimmerschlüssel gibt es bei Blackhome bekanntlich vom Automaten.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.677 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.729 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
88.982 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf