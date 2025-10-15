Streit eskaliert: Nachbar griff zu „Machete“

Polizeieinsatz am Dienstag in Wien-Brigittenau! Ein Nachbarschaftsstreit ist völlig aus dem Ruder gelaufen – ein 46-jähriger Österreicher soll laut Polizei seinem Nachbarn mit dem Umbringen gedroht haben. Dabei soll er ersten Angaben zufolge sogar zu einer „Machete“ gegriffen haben!
Als die alarmierten Beamten eintrafen, entpuppte sich die vermeintliche Waffe als Sportgerät. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.
Auf freiem Fuß angezeigt
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Verdächtige zwar wieder gehen, wurde aber auf freiem Fuß angezeigt. Die Hintergründe des eskalierten Streits sind derzeit noch unklar – die Ermittlungen laufen.
