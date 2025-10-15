Streit eskaliert: Nachbar griff zu „Machete“

Polizeieinsatz am Dienstag in Wien-Brigittenau! Ein Nachbarschaftsstreit ist völlig aus dem Ruder gelaufen – ein 46-jähriger Österreicher soll laut Polizei seinem Nachbarn mit dem Umbringen gedroht haben. Dabei soll er ersten Angaben zufolge sogar zu einer „Machete“ gegriffen haben!