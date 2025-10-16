Vorteilswelt
ARTfair Innsbruck: Internationaler Kunstgenuss

Tirol
16.10.2025 17:00
Viele Galerien versammelt unter einem Dach bei der ARTfair.
Viele Galerien versammelt unter einem Dach bei der ARTfair.(Bild: Die Fotografen)

Für Kunstliebhaber bietet das Ende des Monats noch ein Highlight. Die ARTfair findet von 24. bis 26. Oktober 2025 in Innsbruck statt. Viele internationale Galerien zeigen dort ihre Ausstellungsobjekte. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Format „Skulptur“ gelegt. 

Galerie-Kunst hat viele Facetten, die einen erfreuen sich an ihrer Schönheit und Ästhetik, andere bringt sie zum Nachdenken und für wieder andere ist sie Prestige-Objekt – oder alles zusammen. Doch obwohl die Sammlung solcher Bilder und Objekte Leidenschaft von Wohlhabenden ist, soll Kunst doch für alle da sein, zumindest wenn man Johanna Penz, Gründerin und Direktorin der ARTfair Innsbruck zuhört: „Kunst ist kein Luxus – sie ist Lebenselixier. Sie macht uns wach, verbindet uns und gibt uns Mut für neue Perspektiven.“

Kunst ist kein Luxus – sie ist Lebenselixier. Sie macht uns wach, verbindet uns und gibt uns Mut für neue Perspektiven.

Johanna Penz, Gründerin und Direktorin der ARTfair Innsbruck

Skulptur im Fokus mit bedachter Raumgestaltung
Auf der internationalen Kunstmesse, mittlerweile die größte in Österreich, hat man nun ebenjene Möglichkeit, wach gemacht zu werden und sich von selbst ein Bild der Ausstellungsobjekte verschiedener Galerien zu machen. Im Mittelpunkt steht heuer allerdings nicht das Bild, sondern die Skulptur.

„Mit eindrucksvollen Arbeiten vertreten sind unter anderem die österreichischen Künstler und Künstlerinnen Peter Schneeberger, Philomena Pichler, James Middleton, Winfried Platzgummer und Patrizia Karg sowie Renate Polzer und Herbert Saller aus Deutschland. Ihre Werke zeigen die Vielfalt zeitgenössischer Skulptur – von spannungsvollen Materialkombinationen über poetische Formexperimente bis hin zu raumgreifenden Installationen“, heißt es.

Ihre Werke zeigen die Vielfalt zeitgenössischer Skulptur – von spannungsvollen Materialkombinationen über poetische Formexperimente bis hin zu raumgreifenden Installationen.

Pressetext der ARTfair

Positionen der Wiener Schule
Besonders stolz ist man allerdings über die Sonderschau der Galerie Dikmayer Berlin Mitte mit dem Titel „Phantastischer Realismus – Positionen der Wiener Schule und zeitgenössische Interpretationen“. Man darf gespannt sein. Die Messe bietet außerdem ein umfassendes Rahmenprogramm mit verschiedenen Gesprächsformaten, alle Infos dazu finden sich auf der www.artfair-innsbruck.com

Messe von 24. bis 26. Oktober
Die ARTfair Innsbruck findet vom 24. bis 26. Oktober 2025 in der Olympiaworld für das allgemeine Publikum statt, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Für alle drei Tage gibt es das Ticket um 15 Euro, Studenten zahlen am 25.10. nur drei Euro. Das ART-Ticket gilt auch als Öffi-Ticket in der Kernzone Innsbruck.

