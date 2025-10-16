ARTfair Innsbruck: Internationaler Kunstgenuss

Galerie-Kunst hat viele Facetten, die einen erfreuen sich an ihrer Schönheit und Ästhetik, andere bringt sie zum Nachdenken und für wieder andere ist sie Prestige-Objekt – oder alles zusammen. Doch obwohl die Sammlung solcher Bilder und Objekte Leidenschaft von Wohlhabenden ist, soll Kunst doch für alle da sein, zumindest wenn man Johanna Penz, Gründerin und Direktorin der ARTfair Innsbruck zuhört: „Kunst ist kein Luxus – sie ist Lebenselixier. Sie macht uns wach, verbindet uns und gibt uns Mut für neue Perspektiven.“