Machtkampf in Gaza ++ Fahrschüler unter Drogen

Trotz militärischer Schwächung nach dem Krieg gegen Israel setzt die Hamas im Gazastreifen ihre Vormachtstellung mit Gewalt gegen Rivalen durch. UND: Ein 17-jähriger Fahrschüler in Tirol wurde während einer Übungsfahrt von der Polizei gestoppt, weil er unter Drogeneinfluss stand. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 14.Oktober mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.